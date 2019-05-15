Ялонен: американец Келлер пнул нашего коньком, а ИИХФ струсила перед НХЛ

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен остался очень недоволен решением дисциплинарного комитета ИИХФ не наказывать игрока сборной США Клейтона Келлера.

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В одном из эпизодов матча США — Финляндия (3:2 ОТ) Келлер в борьбе с нападающим Юхани Тюрвяйненом нанёс тому удар коньком по голени, и лишь по счастливой случайности финн не получил травму. Согласно правилам, Келлер был должен получить штраф «5+20» и автоматическую дисквалификацию на следующий матч, но ему было выписано лишь предупреждение.



«У меня много эмоций по этому поводу. Решение, которое приняла ИИХФ по этому вопросу, — это просто отстой. Дисциплинарная группа не уважает ни игру, ни хоккеистов, если позволяет бить коньками. Судья не выписал большой штраф, ошибся, но я не стал на это указывать. А самая большая ошибка произошла при решении дисциплинарной комиссии. В результате этих действий Келлера наш игрок мог быть серьёзно травмирован, лезвием конька можно порезать крупную артерию. Если эти люди считают, что приём Келлера не был опасен, то они занимаются не тем, чем им бы следовало. Это трусость ИИХФ перед игроками из НХЛ. Как вы думаете, было бы решение таким же, если бы игрок сборной Италии пнул Патрика Кейна?», — приводит слова Ялонена Iltalehti.

Пока Россия прёт, американцы буксуют. Чуть не проиграли финнам Звёздно-полосатые набрали только пять из девяти возможных очков на старте чемпионата мира.

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