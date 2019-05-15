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Видеообзор победы сборной США в матче с Великобританией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор победы сборной США в матче с Великобританией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная США обыграла Великобританию со счётом 6:3 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Американцы открыли счёт на 13-й минуте стараниями Джеймса ван Римсдайка, отличившегося в формате «5 на 4». Британцы отыгрались спустя три минуты благодаря результативному броску Майка Хэммонда. Во втором периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили три шайбы, авторами которых стал Клейтон Келлер (дубль) и Алекс Дебринкэт, на что Великобритания ответила голом Бретта Перлини. В третьем игровом отрезке в составе «звёздно-полосатых» отличились Патрик Кейн и Дерек Райан, а у британцев Бэн Дэвис.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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