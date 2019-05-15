Видеообзор четвёртой победы сборной Швейцарии на ЧМ-2019

Сборная Швейцарии встречалась с командой Норвегии в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.

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Швейцарская сборная открыла счёт на 6-й минуте благодаря результативному броску Андреса Амбюля. На первых минутах второго игрового отрезка преимущество альпийской команды укрепил Нико Хишир. В третьей двадцатиминутке Грегори Хофман в третий раз огорчил вратаря сборной Норвегии. Йоэль Дженацци укрепил преимущество швейцарцев, на что скандинавская команда ответила голом Тобиаса Линдстрёма.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).