Россия — Италия: Никита Зайцев открыл счёт на 31-й секунде матча ЧМ-2019

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встречаются сборные России и Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная России открыла счёт спустя 31 секунду после начала встречи. Защитник Никита Зайцев воспользовался передачей Никиты Гусева и поразил ворота итальянской команды.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на игру в следующем составе:



Георгиев (Василевский);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Капризов, Телегин.



На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.