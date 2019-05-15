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Александр Овечкин забросил первую шайбу на чемпионате мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Александр Овечкин забросил первую шайбу на чемпионате мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встречаются сборные России и Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий сборной России Александр Овечкин отметился результативным броском при счёте 3:0. Ассистент капитана команды забил первый гол на турнире.

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» Стивена Эллиса.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на игру в следующем составе:

Георгиев (Василевский);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Капризов, Телегин.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

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