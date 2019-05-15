Овечкин по-вратарски поймал шайбу на скамейке и спас Дадонова

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встречаются сборные России и Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В одном из эпизодов нападающий сборной России Александр Овечкин технично поймал шайбу рукой на скамье запасных, которая летела в лицо форварду Евгению Дадонову.

Посмотреть видео можно в «твиттере» СКА.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на игру в следующем составе:



Георгиев (Василевский);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Капризов, Телегин.



На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.