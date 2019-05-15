Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Хафизуллин — лучший игрок сборной России в матче с Италией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Хафизуллин — лучший игрок сборной России в матче с Италией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России встречалась с Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 10:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Лучшим игроком в составе россиян признан защитник Динар Хафизуллин, у итальянцев — капитан Алекс Тривеллато.

В первом периоде ворота итальянской сборной поразили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Во втором периоде Кузнецов оформил дубль, по одной шайбе забросили Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко. В третьей двадцатиминутке итальянского вратаря огорчили Никита Кучеров и Дадонов.

Сборная России одержала четвёртую победу в четырёх матчах, итальянцы потерпели четвёртое поражение подряд. 18 мая подопечные Воробьёва сыграют с Латвией.

Дело в бороде! Кузнецов побрился – Овечкин забил, а Россия разорвала Италию
Команда Ильи Воробьёва на одном дыхании расправилась с главным аутсайдером группы.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент