Хафизуллин — лучший игрок сборной России в матче с Италией

Сборная России встречалась с Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 10:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Лучшим игроком в составе россиян признан защитник Динар Хафизуллин, у итальянцев — капитан Алекс Тривеллато.

В первом периоде ворота итальянской сборной поразили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Во втором периоде Кузнецов оформил дубль, по одной шайбе забросили Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко. В третьей двадцатиминутке итальянского вратаря огорчили Никита Кучеров и Дадонов.



Сборная России одержала четвёртую победу в четырёх матчах, итальянцы потерпели четвёртое поражение подряд. 18 мая подопечные Воробьёва сыграют с Латвией.