Василевский — о матче с Италией: тяжёлая игра для меня, стоял холодный

Вратарь сборной России Андрей Василевский поделился мнением о матче чемпионата мира с командой Италии (10:0).

«Игра для меня получилась в какой-то степени тяжёлой, не так много бросков, стоял холодный. Итальянцы играли на контратаках, я должен был оставаться в фокусе, вроде получилось. Не боялся, что соперник забьёт в конце, мне главное, чтобы команда победила. Ну был бы счёт 10:1, какая разница? У нас сейчас пару дней без игр, так что была игра в том числе и для поддержания тонуса. Считаю, вышло неплохо. Что будем делать в выходные? Что тренеры скажут, то и будем. Мы готовимся к более серьёзным соперникам, нельзя расслабляться», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.