Дадонов — о «сейве» Овечкина: выставлял руки, не знаю, попала бы в меня шайба

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал победу в игре с командой Италии (10:0).

«Самое сложное было сохранять концентрацию до конца матча, чтобы не пропустить. Не всегда у нас получалось это сделать, были досадные ошибки. Цели забить 10 голов не было. Продолжали играть как играли. Сложно сказать, нужны ли такие игры на чемпионате мира. Но, конечно, хотелось бы поменьше таких игр.

Эпизод со спасением в исполнении Овечкина на скамейке? Нормальный сейв. Шайба вроде несильно летела. Я выставлял руки, не знаю, попала бы она в меня. Все пытались увернуться, а он даже не дёрнулся», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» СКА.