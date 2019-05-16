Ови попросили о защите, итальянцу попала шайба в лицо. Фото чудо-победы России

15 мая в Братиславе на льду стадиона имени Ондрея Непелы в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила команду Италии. Встреча завершилась со счётом 10:0.

В первом периоде ворота итальянской сборной поразили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Во втором периоде Кузнецов оформил дубль, по одной шайбе забросили Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко. В третьей двадцатиминутке итальянского вратаря огорчили Никита Кучеров и Дадонов.



Сборная России одержала четвёртую победу в четырёх матчах, итальянцы потерпели четвёртое поражение подряд. 18 мая подопечные Воробьёва сыграют со сборной Латвии.

Лучшие фото с матча Россия — Италия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.