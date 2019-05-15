И. Воробьёв: сборная Италии восприняла нас с особым уважением

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча с командой Италии (10:0) на чемпионате мира.
«Жамнов здесь, Овечкин забил. Давайте с уважением относиться к сопернику. Мы выиграли, получилась такая игра. Нас, наверное, соперник воспринял с особым уважением. Польза от матча была. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство.
Игра Зайцева в большинстве? Никита три года не играл в большинстве. Последний раз — в 2016 году в ЦСКА. Нормально. Надо ещё немножко потренировать.
Выпустили Василевсокого, чтобы он был в тонусе. После этого матча большой перерыв. Какие-то моменты для тонуса были.
Ковальчук — в четвёртом звене? У нас нет первых и четвёртых. Посмотрим, что будет дальше. Может и в игре что-то поменяться», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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