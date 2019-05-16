Сергачёв и Малкин — лидеры по игровому времени среди россиян в матче с Италией

Сборная России встречалась с Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 10:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Наибольшее время на льду среди игроков сборной России провели защитник Михаил Сергачёв (18 минут 45 секунд) и нападающий Евгений Малкин (18 минут 35 секунд).
Сборная России одержала четвёртую победу в четырёх матчах, итальянцы потерпели четвёртое поражение. 18 мая подопечные Воробьёва сыграют со сборной Латвии.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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