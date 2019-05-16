Овечкин: жалко ребят из сборной Италии, которые играли против нас

Ассистент капитана сборной России Александр Овечкин поделился мнением о матче группового раунда чемпионата мира с командой Италии (10:0).



«Что говорить? Жалко ребят из сборной Италии, которые играли сегодня против нас. Они пытались, но уровень мастерства виден сразу. Первый гол? Забил, поставил галочку — идём дальше», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Это самая крупная победа в истории сборной России на всех турнирах (чемпионат мира, Олимпийские игры, Евротур). На чемпионате мира 1994 года команда обыграла Великобританию со счётом 12:3. Кроме того, сборная России трижды громила соперников со счётом 10:1, включая игру с Италией на ЧМ-2007.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).