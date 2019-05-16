Сборная России возглавила группу В, обойдя Швейцарию по разнице шайб

Сборная России разгромила Италию со счётом 10:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на первое место в группе В, набрав 12 очков в четырёх матчах. Такое же количество очков у сборной Швейцарии, но российская команда на первом месте за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных шайб. Команды встретятся друг с другом 19 мая.

Это самая крупная победа в истории сборной России на всех турнирах (чемпионат мира, Олимпийские игры, Евротур). Кроме того, команда повторила достижение сборной СССР на чемпионате мира 1991 года, обыгравшей США с разницей в 10 шайб — 12:2.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).