Сборная России возглавила группу В, обойдя Швейцарию по разнице шайб

Сборная России разгромила Италию со счётом 10:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Подопечные Ильи Воробьёва вышли на первое место в группе В, набрав 12 очков в четырёх матчах. Такое же количество очков у сборной Швейцарии, но российская команда на первом месте за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных шайб. Команды встретятся друг с другом 19 мая.
Это самая крупная победа в истории сборной России на всех турнирах (чемпионат мира, Олимпийские игры, Евротур). Кроме того, команда повторила достижение сборной СССР на чемпионате мира 1991 года, обыгравшей США с разницей в 10 шайб — 12:2.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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