Никита Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2019

Сборная России разгромила Италию со счётом 10:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. На счету форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» стало 10 очков, и он вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. Никита Гусев находится на третьей строчке, Евгений Дадонов — на шестой.

Чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).