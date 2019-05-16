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Никита Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Никита Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России разгромила Италию со счётом 10:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.

Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. На счету форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» стало 10 очков, и он вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. Никита Гусев находится на третьей строчке, Евгений Дадонов — на шестой.

Чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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