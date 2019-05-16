Третьяк: к матчу со сборной Италии можно относиться как к тренировочному

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Италии (10:0) на чемпионате мира по хоккею.

«К такому матчу можно относиться как к тренировочному. Итальянская команда на этом турнире выглядит не очень сильно, много шайб пропускает. Матч как тренировка к следующей игре, ребята отрабатывают игру в пас, взаимодействия — это очень важно. С хорошим настроением выходит на следующую игру. Всегда есть сильные команды, есть слабые.

Командная работа, ребята получают удовольствие от игры, соперники позволяют делать всё, что хочешь. Наши ребята профессионально выполняют свой долг и забрасывают, хотелось бы, чтобы ещё и Малкин забил, у него моментов много, но пока только отдаёт. Психологически Овечкину и Кузнецову должно быть легче.

Очень здорово, что Василевский не пропустил, я люблю, когда вратарь играет на ноль», — передаёт слова Третьяка ТАСС.

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