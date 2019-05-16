Эрик Карлссон идеальным броском забросил первую шайбу в 2019 году

В третьем матче финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В начале второго периода гости ведут со счётом 3:1. Счёт в матче на 14-й минуте открыл защитник «Шаркс» Эрик Карлссон, для которого эта шайба стала первой в 2019 году.
Шведский защитник прервал 31-матчевую безголевую серию. В последний раз до этого Карлссон забивал 30 декабря 2018 года в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4).
В текущем плей-офф на счету Карлссона 14 (1+13) очков при показателе полезности «-4». Всего в играх на вылет он набрал 51 (7+44) балл в 65 встречах. В регулярном сезоне на счету шведа в 53 матчах 45 баллов (3+42).
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.
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