«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: Тарасенко забросил шестую шайбу в плей-офф

В третьем матче финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В середине второго периода команда из штата Миссури уступает со счётом 2:3.

Вторую шайбу хозяев в начале второго периода забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, ассистентами выступили Брэйден Шенн и Колтон Парэйко. Это шестой гол Тарасенко в плей-офф. Всего на его счету 8 (6+2) очков в 16 играх при показателе полезности «-8».

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.