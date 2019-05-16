Тренер Италии: клуб КХЛ в Милане помог бы повысить уровень игры

Главный тренер сборной Италии Клейтон Беддоуз после поражения от России (0:10) на групповом этапе чемпионата мира – 2019 поделился мнением об уровне хоккея в стране.

«Лет 20 назад уровень сборной Италии был выше, чем у Словении, Кореи, сейчас наоборот. Надо проанализировать, почему так случилось. Отчасти это из-за уровня соревновательности в течение сезона. Если бы можно было повысить уровень игры… Сейчас говорят о клубе КХЛ в Милане, это бы помогло. Надо сделать так, чтобы больше команд играли на более высоком уровне.

Также необходимо развивать детский хоккей, особенно на юге страны. Представьте, если по всей Италии были стадионы, если бы в хоккей играли везде. Этими двумя путями другие страны развили свой хоккей, Италии тоже нужны перемены.

На севере Италии хоккей может конкурировать с футболом, но не по всей стране. Футбол слишком силён. Но это хорошо, потому что любой спорт идёт на пользу всем остальным. У нас есть, куда расти. Чем больше итальянцы начнут узнавать о хоккее, тем больше он будет им нравиться, так всегда происходит. Чем больше людей будет смотреть игры, заниматься хоккеем, тем больше будут его любить, потому что это такой вид спорта. Но это не простой вид спорта, потому что нужен лёд, нужны деньги», — передаёт слова Беддоуза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.