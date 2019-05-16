Торнтон — самый взрослый игрок в истории «Сан-Хосе, оформивший дубль в плей-офф

В третьем матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в овертайме переиграл «Сент-Луис Блюз» — 5:4.

Дублем в составе победителей отметился ветеран лиги Джо Торнтон. Канадский форвард стал самым возрастным игроком в истории «Сан-Хосе с дублем в плей-офф. Торнтон дважды поразил ворота соперника в возрасте 39 лет и 117 дней. Предыдущее достижение принадлежало Джереми Рёнику (38 лет 96 дней) и было установлено в плей-офф 2008 года.

Примечательно, что Торнтон впервые в карьере забросил две шайбы в матче плей-офф. В нынешнем розыгрыше на счету Джо четыре гола и шесть результативных передач в 16 матчах.

«Акулы» повели в серии 2-1. Следующий матч также состоится на льду «Сент-Луиса» 18 мая, начало – в 3:00 мск.