Лучший снайпер плей-офф Кутюр повторил рекорд «Шаркс» по голам за один розыгрыш

В третьем матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в овертайме переиграл «Сент-Луис Блюз» — 5:4.
Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр сравнял счёт за одну минуту и одну секунду до конца третьго периода, забив 14-й гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Кутюр повторил рекорд «Шаркс» по шайбам в одном плей-офф, установленный Джо Павелски в сезоне-2015/16 – 14 шайб в 24 играх.
По итогам первого периода «акулы» провели две результативные атаки, отличились Эрик Карлссон и Джо Торнтон. В начале второго игрового отрезка Александер Стин одну шайбу отыграл, но через 18 секунд Торнтон оформил дубль. Ещё до второго перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Гол на счету Владимира Тарасенко, а Дэвид Перрон оформил дубль. Лучший снайпер и бомбардир плей-офф Логан Кутюр сравнял счёт за 61 секунду до окончания основного времени. В овертайме победу «Сан-Хосе» принёс Карлссон.
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