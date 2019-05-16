Реакция «скамейки» сборной России на сейв Овечкина в стиле вратаря

Вчера, 15 мая, сборная России встретилась с командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 10:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
В одном из эпизодов нападающий сборной России Александр Овечкин, находясь на скамье запасных, технично рукой поймал шайбу, которая летела в лицо форварду Евгению Дадонову. Главный тренер российской команды не мог не улыбнуться после увиденного.
Реакцию «скамейки» сборной России на сейв Овечкина также можно посмотреть в «твиттере» Международной федерации хоккея.
В первом периоде ворота итальянской сборной поразили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Во втором периоде Кузнецов оформил дубль, по одной шайбе забросили Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко. В третьей двадцатиминутке итальянского вратаря огорчили Никита Кучеров и Дадонов.
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