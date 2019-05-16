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Бывший форвард «Авангарда» Михаил Фисенко перешёл в «Ак Барс»

Бывший форвард «Авангарда» Михаил Фисенко перешёл в «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Михаил Фисенко продолжит карьеру в «Ак Барсе». Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев в «инстаграме» своего агентства. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

«Мы знаем, что вы ждали новостей про этого парня! Любимец Владивостока, сердце и душа «Авангарда» теперь будет защищать цвета Казани! Михаил, добро пожаловать в Татарстан», — написал Бабаев.

В минувшем сезоне 28-летний Фисенко забросил четыре шайбы и сделал четыре голевые передачи в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+5». В 18 играх плей-офф Михаил набрал 4 (0+4) очка при полезности «+2». Фисенко выступал в «Авангарде» на протяжении двух сезонов.

Ранее в обратном направлении проследовали нападающий Алексей Потапов и защитник Роман Манухов.

«Авангард» объявил о переходе экс-форварда «Ак Барса» Алексея Потапова
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