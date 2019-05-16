Диллон — о Торнтоне: Джамбо — настоящий лидер команды, великий игрок

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Бренден Диллон после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ, 2-1) поделился мнением об игре Джо Торнтона.

«Джо выглядел сегодня фантастически. Да, он был очень недоволен собой в предыдущих матчах, но если на чем-то это и отразилось, так только на его желании изменить эту ситуацию. А в раздевалке он остался всё тем же весёлым и позитивным — именно поэтому Джамбо (прозвище Торнтона в НХЛ Джамбо Джо. — Прим. «Чемпионата») — настоящий лидер нашей команды. Великий игрок! Именно его звено, по сути, решило сегодня исход встречи», — цитирует Диллона официальный сайт НХЛ.

Канадский форвард стал самым возрастным игроком в истории «Сан-Хосе с дублем в плей-офф. Торнтон дважды поразил ворота соперника в возрасте 39 лет и 117 дней.