Майоров: не стал бы сокращать чемпионаты мира, нынешняя формула не раздражает

Вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира и о формате турнира.

«По большому счёту, можно делать выводы только по одному матчу — против чехов, всё-таки норвежцы, австрийцы и итальянцы для сборной России не соперники. Мне понравилось, как команда Ильи Воробьёва сыграла с Чехией на протяжении двух периодов. Был виден баланс между атакой и обороной, безупречно действовал голкипер Василевский. Обнадёживающий матч, который позволяет рассчитывать на победный результат на турнире.

Очень рано делать выводы, при нынешней формуле турнира всё основное начнётся в плей-офф. Есть группа игроков, которая радует с первых же матчей, другая группа засиделась на старте, фамилии называть не хочу. Такое всегда бывает: 22 лидера в одной команде — это ненаучная фантастика.

Сократить число участников? Хоккей — это не государство в государстве, а лишь один из ведущих видов спорта, который подчиняется глобальным законам. А, например, в футболе делается всё возможное, чтобы максимально расширять форматы и европейских, и мировых первенств. Наверное, всё диктуют финансы — чем больше матчей, тем выше доходы от билетов и трансляций. Поэтому я не стал бы сокращать чемпионаты мира по хоккею с 16 до 12 команд. Нынешняя формула меня не раздражает, да и стабильность ещё никогда никому не мешала», — цитирует Майорова Russia-Hockey.

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