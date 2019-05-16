Кутюр: большое спасибо «Сент-Луису» за постоянные пробросы

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ, 2-1).

«Соперники контролировали наше звено на протяжении 59 минут. Мы играли недостаточно остро и сами многое им позволяли. Хорошо, что всё-таки удалось отличиться. Большое спасибо „блюзменам“ за то, что постоянно устраивали пробросы во время нашего заключительного штурма. Я, честно говоря, уже не чувствовал под собой ног от усталости, но благодаря им сумел отдышаться», — цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.

Кутюр сравнял счёт за одну минуту и одну секунду до конца третьго периода, забив 14-й гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Кутюр повторил рекорд «Шаркс» по шайбам в одном плей-офф, установленный Джо Павелски в сезоне-2015/16 – 14 шайб в 24 играх.