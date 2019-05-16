Кожевников: Метсола — находка для Уфы, его продление — правильное решение

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение «Салавата Юлаева» заключить трёхлетний контракт с Юхой Метсолой.
«Как оцениваю политику «Салавата» по продлению контрактов с лидерами? Хорошо. Юха Метсола — находка для Уфы. Это достойный вратарь. Да и Жарков неплохо выступал в этом сезоне. Поэтому руководство «Салавата» — молодцы. Это хорошая идея — оставлять в команде ключевых игроков. Это лидеры, на них будет всё строиться.
В «Салавате» остаются практически все легионеры – Умарк, Метсола, Хартикайнен, Ларсен. Не получилось договориться с Кемппайненом, но здесь, насколько мне известно, свою роль сыграл семейный фактор. Финн хотел играть поближе к дому, поэтому сделал такой выбор. СКА как раз не хватало такого пробивного игрока», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 16 мая 2019
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