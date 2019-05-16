Известен состав молодёжной сборной России на Кубок Чёрного моря

Завтра, 17 мая, молодёжная сборная России U20 приступает к учебно-тренировочному сбору перед традиционным международным Кубком Чёрного моря, информирует официальный сайт ФХР. Для участия в сборе вызваны 46 игроков.

Вратари: Глеб Носов («Дизель»), Амир Мифтахов («Ирбис»), Владимир Галкин («Авто»), Владислав Окоряк, Даниил Исаев (оба — «Локо»), Тимур Шиянов («Витязь»).



Защитники: Егор Аланов («Векшё Лейкерс»), Игорь Усманов («Лада»), Даниил Журавлёв («Барс»), Богдан Жиляков («Трактор»), Антон Малышев («Локо»), Кирилл Голощапов («Красная Армия»), Глеб Бабинцев («Стальные Лисы»), Даниил Мисюль («Локо»), Даниил Валитов («Авто»), Никита Зоркин, Данила Галенюк, Григорий Грязнов (все — «СКА-Варяги»), Дмитрий Семыкин, Арсений Бринкман, Никита Ващенко (все — «СКА-1946»), Илья Гатиятулин («Белые Медведи»).



Нападающие: Семён Кизимов («Лада»), Данил Савунов, Сергей Сулев (оба — «Дизель»), Лев Комиссаров, Максим Соркин, Никита Ртищев (все — «Красная Армия»), Владислав Михайлов (МХК «Динамо»), Григорий Денисенко, Максим Денежкин, Александр Дарьин (все — «Локо»), Никита Рожков, Юрий Платонов (оба — «Стальные Лисы»), Егор Степанов («Белые Медведи»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Илья Захаров, Кирилл Тютяев (оба — «Авто»), Кирилл Марченко («СКА-Варяги»), Артём Жук, Тимур Ибрагимов (оба — «СКА-1946»), Александр Хованов («Айова Уайлд»), Роман Баданин, Арсений Грицюк (оба — «Омские Ястребы»), Илья Круглов (МХК «Динамо»), Захар Шабловский (МХК «Спартак»).

Помимо двух составов сборной — «Россия белые» и «Россия красные» в турнире примут участие молодёжные команды Беларуси и Латвии. Игры пройдут на арене «Айсберг».