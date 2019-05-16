Братья-близнецы Малявко перешли в минское «Динамо»

Братья-близнецы Александр и Сергей Малявко заключили с минским «Динамо» однолетний двусторонний контракт, информирует официальный сайт клуба. Ранее хоккеисты выступали в составе «Немана».

«В последние годы братья Малявко действительно стали лидерами гродненского «Немана». Они отлично проявили себя во время суперсерии со сборной клубов экстралиги и доказали, что могут сражаться на уровне КХЛ. Кроме того стали важными игроками национальной команды на чемпионате мира в Казахстане.

Я помню Сашу и Сергея ещё по совместной работе в эмхаэловских «Минских Зубрах». Уже тогда парней отличали работоспособность, полная самоотдача и высокая скорость. Эти качества с годами только развивались. Плюс оттачивалось и без того прекрасное взаимопонимание между собой. В следующем сезоне в команде будет серьёзная борьба за попадание в состав, и мы рассчитываем, что братья в расцвете своей карьеры повысят конкуренцию среди белорусских хоккеистов, возможно, даже замахнутся на большее», — прокомментировал подписание контрактов генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» минского клуба.

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