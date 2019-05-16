«Автомобилист» заключил новый контракт с вратарём Фоминым и вернул Романова

«Автомобилист» продлил контракт с вратарём Леонидом Фоминым, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Двусторонний контракт рассчитан на два года.

Фомин родился 5 мая 1996 года в Екатеринбурге. Воспитанник «Спартаковца». С 2013 года выступал за «Авто» (МХЛ). В 2017 году вратарь дебютировал на взрослом уровне, выступая в ВХЛ за «Горняк» (Учалы). В составе «Горняка» Леонид провёл 53 матча, в четырёх из них не пропустив ни одной шайбы. В прошедшем сезоне вратарь дебютировал в составе «Автомобилиста», сыграв в КХЛ два матча, в том числе один в плей-офф.

Также в Екатеринбург вернулся вратарь Георгий Романов. Двусторонний контракт рассчитан на два года.

Романов родился 15 декабря 1999 года в Екатеринбурге. Воспитанник “Юности” и “Спартаковца”. С 2016 года выступал за “Авто” (МХЛ), в 2018 году перешёл в “Омские Ястребы”, в составе которых сыграл 37 матчей, в том числе восемь — в плей-офф.