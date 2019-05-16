Задоров: в России игроков больше знают по игре за сборную, а НХЛ что-то далёкое

Защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров заявил, что играть за национальную команду очень престижно.

«Жена меня поддержала и сказала, что давно было пора играть в сборной. Для нашей публики НХЛ – это всё равно что-то далёкое. Народ в России в большинстве случаев знает игроков именно по выступлению за сборную. Играть в сборной очень престижно.

Дебют в сборной? Считаю, что сыграл нормально. В первых матчах было небольшое игровое время, тренеры присматривались ко мне, помогали акклиматизироваться. По матчу с Австрией, конечно, сложно судить, учитывая класс соперника. Чехи же хоть немного поиграли. К третьему периоду я уже начал привыкать к площадке. Здесь другой хоккей, нежели на маленькой площадке. Всё сбоку, острых моментов не очень много», — сказал Задоров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Задоров: буду осторожен с излишней грубостью, но соперники меня боятся