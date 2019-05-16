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Задоров: в России игроков больше знают по игре за сборную, а НХЛ что-то далёкое

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Задоров: в России игроков больше знают по игре за сборную, а НХЛ что-то далёкое
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров заявил, что играть за национальную команду очень престижно.

«Жена меня поддержала и сказала, что давно было пора играть в сборной. Для нашей публики НХЛ – это всё равно что-то далёкое. Народ в России в большинстве случаев знает игроков именно по выступлению за сборную. Играть в сборной очень престижно.

Дебют в сборной? Считаю, что сыграл нормально. В первых матчах было небольшое игровое время, тренеры присматривались ко мне, помогали акклиматизироваться. По матчу с Австрией, конечно, сложно судить, учитывая класс соперника. Чехи же хоть немного поиграли. К третьему периоду я уже начал привыкать к площадке. Здесь другой хоккей, нежели на маленькой площадке. Всё сбоку, острых моментов не очень много», — сказал Задоров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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