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Задоров: формат ЧМ – ужас. Нет смысла играть с соперниками вроде Италии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Задоров: формат ЧМ – ужас. Нет смысла играть с соперниками вроде Италии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров поделился мнением о формате чемпионата мира.

«Что думаю о формате чемпионата мира? Да ужас! Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На мой взгляд, перестроиться и наладить тактику не особо сложно. Может, нужно провести пару контрольных игр.

Получается что-то типа Евротура? Ну да. Формат Кубка мира, когда собираются только топ-сборные, для меня ближе. Для болельщиков это тоже лучше, будет больше аудитория. Не всем интересно смотреть матч Россия – Австрия или Россия – Италия», — сказал Задоров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Вчера, 15 мая, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв Италию со счётом 10:0.

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