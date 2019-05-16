Задоров: формат ЧМ – ужас. Нет смысла играть с соперниками вроде Италии

Защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров поделился мнением о формате чемпионата мира.

«Что думаю о формате чемпионата мира? Да ужас! Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На мой взгляд, перестроиться и наладить тактику не особо сложно. Может, нужно провести пару контрольных игр.

Получается что-то типа Евротура? Ну да. Формат Кубка мира, когда собираются только топ-сборные, для меня ближе. Для болельщиков это тоже лучше, будет больше аудитория. Не всем интересно смотреть матч Россия – Австрия или Россия – Италия», — сказал Задоров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Вчера, 15 мая, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв Италию со счётом 10:0.

«Прочитал заявление вратаря Латвии… До этого даже не знал, кто это» Российский защитник Никита Задоров рассказал о выступлении за сборную на ЧМ-2019, карьере и жизни в Северной Америке.