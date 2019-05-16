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В НХЛ определены номинанты на приз лучшему генеральному менеджеру

В НХЛ определены номинанты на приз лучшему генеральному менеджеру
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига представила имена номинантов на приз лучшему генеральному менеджеру, информирует официальный сайт лиги. В этот список вошли Даг Армстронг («Сент-Луис Блюз»), Дон Суини («Бостон Брюинз») и Дон Уодделл («Каролина Харрикейнз»).

Под руководством Армстронга «Блюз» семь раз пробивались в плей-офф. Команда выиграла 403 матча с момента его назначения генеральным менеджером в 2010 году и делит с «Бостон Брюинз» третье место в НХЛ по этому показателю за данный период после «Питтсбург Пингвинз» (419) и «Вашингтон Кэпиталз» (408).

За четыре сезона работы Суини на посту генменеджера «Брюинз» впервые вышли в финал Восточной конференции. В первый год под его началом команда не пробилась в плей-офф (2016), но потом поднималась всё выше и выше в борьбе за Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате «Бостон» набрал 107 очков, разделив второе место в НХЛ с «Калгари Флэймз».

Уодделл проводит первый сезон в качестве генерального менеджера «Харрикейнз», и «Каролина» впервые с 2009 года пробилась в плей-офф. Будучи президентом клуба, он стал его генеральным менеджером 8 мая 2018 года. Одним из его первых шагов в новой должности стало назначение помощника тренера Рода Бриндамора тренером.

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