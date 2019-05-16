Марков: в «Ак Барсе» много скрытности, интриг. Политика какая-то

Экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков поделился воспоминаниями от выступления в казанском клубе.

«Как моя семья чувствовала себя в Казани? Достаточно хорошо. На той же базе у нас были хорошие условия. Рядом школа, детские сады. У «Ак Барса» есть всё, чтобы быть таким клубом, в который захочет идти любой игрок. В плане всего: инфраструктуры, условий. Но почему-то есть много «но». Очередь из хоккеистов, которые хотят здесь играть, не выстраивается.

Каждый тренер своеобразен, у каждого своя методика, своё видение, взгляд на хоккей, на тренировочный процесс. Я не беру тренерский фактор, дело не в нём. Тут, знаете, какая-то политика, много почему-то скрытности, интриг. Сейчас хоккей организационно должен быть другим, более цивилизованным. У Казани есть всё, чтобы игрок приходил на тренировочную арену или игровую и не хотел оттуда уходить. Чтобы он получал удовольствие, проводя там больше времени, чем где-либо.

Что не так? Я сам хочу понять. Я так понимаю, в этом году на арене будут переделывать раздевалку. Дай бог, её сделают лучше. Сравнить с «Монреалем»? У нас не хватит пальцев. Нельзя сравнить то, что не сравнивается.

Я хотел бы, чтобы российский хоккей развивался и становился лучше. Давайте поговорим о вообще российском хоккее, а не конкретно об «Ак Барсе». Контракт заключается, например, до 30 апреля. Некоторые клубы не попадают в плей-офф, некоторые вылетают в первом раунде или во втором. Есть клубы, которые просто отпускают игроков, а есть клубы, которые говорят: «У вас контракт до 30 апреля, тренируйтесь». Но мы живем в 2019 году. Для чего? Почему нельзя сделать контракт, например, на сезон? И последним днём заканчивать», – цитирует Маркова «Спорт Бизнес Online».