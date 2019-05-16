Генменеджер «Баффало» рассказал о переговорах с Джеффом Скиннером

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл заявил, что назначение Ральфа Крюгера тренером команды станет важным шагом, который поможет удержать в составе Джеффа Скиннера.

«Если хоккеист хочет подписать долгосрочный контракт, ему нужно знать, кто будет главным тренером. Мы были на связи с Джеффом, и он был в курсе наших планов относительно того, кто будет тренировать команду. Как и все остальные лидеры.

На следующей неделе Ральф поговорит также с Джеком Айкелом и Сэмом Райнхартом, которые играют на чемпионате мира в Словакии. Это очень важно. Он должен выстроить отношения с Джеффом, чтобы хоккеист чувствовал себя комфортно, понимая, в каком направлении движется команда и клуб, а также то, что Джефф отлично вписывается в наши планы", — цитирует Боттерилла официальный сайт НХЛ.