«Локомотив» подписал контракт с Александром Лазушиным
Хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт с голкипером Александром Лазушиным до окончания сезона-2020/21, информирует официальный сайт ярославской команды.
31-летний вратарь является воспитанником ярославской школы хоккея. Вместе с «Локомотивом-88» Лазушин трижды становился чемпионом России среди юношей.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Лазушин выступал за «Куньлунь Ред Стар». В китайском клубе вратарь провёл 39 матчей, одержал 12 побед, в том числе пять — «на ноль». Процент отражённых бросков — 91,9. Коэффициент надёжности — 2,48.
Также Лазушин в КХЛ помимо «Локомотива» выступал за новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо» и тольяттинскую «Ладу».
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