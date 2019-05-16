Новым главным тренером «Локомотива» стал канадец Мактавиш

ХК «Локомотив» официально сообщил о назначении на пост главного тренера 60-летнего канадского специалиста Крэйга Мактавиша, с которым подписан двухлетний контракт.
Крэйг Мактавиш известен как титулованный нападающий, завоевавший четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В качестве главного тренера Мактавиш отработал девять сезонов в «Эдмонтоне». В 2006 году под его руководством «нефтяники» играли в финале Кубка Стэнли. Также Крэйг Мактавиш имеет опыт работы главным тренером в АХЛ, в клубе «Чикаго Вулфс». Кроме этого, в качестве ассистента главного тренера сборной Канады, он дважды становился серебряным призером чемпионата мира.
В последние годы МакТавиш работал в руководстве «Эдмонтон Ойлерз», занимая должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям.
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- 16 мая 2019
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