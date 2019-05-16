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Новым главным тренером «Локомотива» стал канадец Мактавиш

Новым главным тренером «Локомотива» стал канадец Мактавиш
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Локомотив» официально сообщил о назначении на пост главного тренера 60-летнего канадского специалиста Крэйга Мактавиша, с которым подписан двухлетний контракт.

Крэйг Мактавиш известен как титулованный нападающий, завоевавший четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В качестве главного тренера Мактавиш отработал девять сезонов в «Эдмонтоне». В 2006 году под его руководством «нефтяники» играли в финале Кубка Стэнли. Также Крэйг Мактавиш имеет опыт работы главным тренером в АХЛ, в клубе «Чикаго Вулфс». Кроме этого, в качестве ассистента главного тренера сборной Канады, он дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

В последние годы МакТавиш работал в руководстве «Эдмонтон Ойлерз», занимая должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям.

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