Мактавиш: жду начала сотрудничества с «Локомотивом» и лично господином Яковлевым

Новый главный тренер ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился впечатлениями после назначения в команду.



«Я с нетерпением жду начала моего сотрудничества с ХК «Локомотив» и лично господином Яковлевым. В последние несколько лет я достаточно часто бывал в России, смотрел матчи КХЛ и был заинтересован в том, чтобы тренировать здесь. Надеюсь, ближайший сезон будет для нашей команды захватывающим и удачным», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.



Крэйг Мактавиш известен как титулованный нападающий, завоевавший четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В качестве главного тренера Мактавиш отработал девять сезонов в «Эдмонтоне». В 2006 году под его руководством «нефтяники» играли в финале Кубка Стэнли. Также Крэйг Мактавиш имеет опыт работы главным тренером в АХЛ, в клубе «Чикаго Вулфс». Кроме этого, в качестве ассистента главного тренера сборной Канады, он дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

Новым главным тренером «Локомотива» стал канадец Мактавиш