Перрон — о голе «Сан-Хосе»: там был пас рукой, но давайте двигаться дальше

Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон после третьего матча серии с «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ, 1-2 в серии) поделился мнением о решающем голе «акул». Защитник Эрик Карлссон забросил победную шайбу после того, как арбитры не зафиксировали пас рукой.



«Да, там был пас рукой, но давайте двигаться дальше — именно этим мы будем заниматься в следующие 24 часа. У нас действительно хорошая команда. Поэтому сегодня мы отправимся в постель, вернёмся сюда с улыбками на лицах, что-то подкрутим и будем продолжать играть в свой хоккей», — приводит слова Перрона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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