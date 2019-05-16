Перрон — о голе «Сан-Хосе»: там был пас рукой, но давайте двигаться дальше
Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон после третьего матча серии с «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ, 1-2 в серии) поделился мнением о решающем голе «акул». Защитник Эрик Карлссон забросил победную шайбу после того, как арбитры не зафиксировали пас рукой.
«Да, там был пас рукой, но давайте двигаться дальше — именно этим мы будем заниматься в следующие 24 часа. У нас действительно хорошая команда. Поэтому сегодня мы отправимся в постель, вернёмся сюда с улыбками на лицах, что-то подкрутим и будем продолжать играть в свой хоккей», — приводит слова Перрона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео также можно в «Твиттере».
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«Сан-Хосе» снова вытащил матч, когда шансов почти не было. Помогли судьи
Судьи были единственными людьми в мире, кто не мог посмотреть повтор.
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