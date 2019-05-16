Василевский подарил свитер сборной России спикеру парламента Словакии
Голкипер сборной России Андрей Василевский вместе с персоналом национальной команды посетили экскурсию по Братиславскому граду — главному замку столицы Словакии.
Во время экскурсии Василевский подарил свитер сборной России с автографами игроков спикеру парламента Словакии Андрею Данко, который пожелал удачи россиянам на чемпионате мира. Также свитер с автографами был вручён бывшему главному тренеру сборной Словакии Душану Галису.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Фото: Павел Панышев, «Чемпионат»
Россия вернула себе первое место в группе! И никому его уже не отдаст?
Но это неточно. Впереди у нашей команды Латвия, Швейцария и Швеция.
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