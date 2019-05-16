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Полузащитник «Зенита»: Россия — хоккейная страна, хочу видеть её в финале ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Полузащитник «Зенита»: Россия — хоккейная страна, хочу видеть её в финале ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберт Мак поделился мнением о любви к хоккею в России.

«Россия — хоккейная страна, сейчас это особенно видно. Мы часто говорим в раздевалке о хоккейном чемпионате мира. Финал Россия — Словакия был бы великолепным на ЧМ.

К нам в раздевалку приходил известный нападающий Илья Ковальчук. У меня даже есть свитер с его автографом», — приводит слова Мака Sport Aktuality.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия вернула себе первое место в группе! И никому его уже не отдаст?
Но это неточно. Впереди у нашей команды Латвия, Швейцария и Швеция.
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