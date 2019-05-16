«Салават» подписал новый контракт со Станиславом Гареевым
Уфимский «Салават Юлаев» заключил новый двусторонний однолетний контракт с защитником Станиславом Гареевым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 24-летний защитник принял участие в 37 матчах основной команды «Салавата», отметившись тремя результативными передачами при показателе полезности "+5" и 12 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за матч. В 14 матчах Кубка Гагарина Гареев записал в актив одну голевую передачу.
Напомним, «Салават Юлаев» в прошедшем плей-офф добрался до финала Восточной конференции, где проиграл «Авангарду» (2-4).
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