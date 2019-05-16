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Кожевников: с США и Канадой сборной России лучше бы встретиться поближе к финалу

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: с США и Канадой сборной России лучше бы встретиться поближе к финалу
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением, будет ли проблемой встреча сборной России с США или Канадой уже на стадии четвертьфинала чемпионата мира.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Думаю, что с таким-то составом сборная России сможет занять первое место в группе. Тем более у ребят всё хорошо получается, хотя и мало игр провели с сильными соперниками. Конечно, будут определённые проблемы, если с США или Канадой встретимся в четвертьфинале. Это грозные соперники, лучше с ними играть где-нибудь поближе к финалу. Но, если смотреть со стороны, наша команда посильнее остальных выглядит. Впрочем, предварительный турнир – это ведь не показатель, тут много слабых команд. Вся игра начнётся в четвертьфинале! Вот есть четыре сильных сборных, они и будут разыгрывать золото», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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