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Швеция — Австрия: шведы забросили пять шайб за первые 15 минут

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Швеция — Австрия: шведы забросили пять шайб за первые 15 минут
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В матче между сборными Швеции и Австрии завершился первый период. Подопечные Рикарда Грёнборга забросили за первые 15 минут сразу пять шайб, авторами которых стали Габриэль Ландеског, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон и Марио Кемпе.

Напомним, сборная России 12 мая оказалась сильнее Австрии со счётом 5:0.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

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