Э. Карлссон: приятно вспомнить вкус забитого гола

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ, 2-1 в серии). Шведский хоккеист забросил победную шайбу, причём судьи сначала не заметили пас рукой.



«Конечно, очень приятно наконец вспомнить вкус забитого гола. Не думаю, однако, что надо говорить о чьей-то личной статистике. Мы выиграли — и это всё, что имеет сейчас значение», — приводит слова Карлссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По итогам первого периода «акулы» провели две результативные атаки, отличились Эрик Карлссон и Джо Торнтон. В начале второго игрового отрезка Александер Стин одну шайбу отыграл, но через 18 секунд Торнтон оформил дубль. Ещё до второго перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Гол на счету Владимира Тарасенко, а Дэвид Перрон оформил дубль. Лучший снайпер и бомбардир плей-офф Логан Кутюр сравнял счёт за 61 секунду до окончания основного времени. В овертайме победу «Сан-Хосе» принёс Карлссон.

«Сан-Хосе» снова вытащил матч, когда шансов почти не было. Помогли судьи Судьи были единственными людьми в мире, кто не мог посмотреть повтор.