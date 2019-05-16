Э. Карлссон: приятно вспомнить вкус забитого гола

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ, 2-1 в серии). Шведский хоккеист забросил победную шайбу, причём судьи сначала не заметили пас рукой.
«Конечно, очень приятно наконец вспомнить вкус забитого гола. Не думаю, однако, что надо говорить о чьей-то личной статистике. Мы выиграли — и это всё, что имеет сейчас значение», — приводит слова Карлссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
По итогам первого периода «акулы» провели две результативные атаки, отличились Эрик Карлссон и Джо Торнтон. В начале второго игрового отрезка Александер Стин одну шайбу отыграл, но через 18 секунд Торнтон оформил дубль. Ещё до второго перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Гол на счету Владимира Тарасенко, а Дэвид Перрон оформил дубль. Лучший снайпер и бомбардир плей-офф Логан Кутюр сравнял счёт за 61 секунду до окончания основного времени. В овертайме победу «Сан-Хосе» принёс Карлссон.
- 16 мая 2019
-
20:16
-
19:57
-
19:53
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:23
-
19:01
-
19:00
-
18:29
-
18:07
-
18:00
-
17:58
-
17:43
-
17:22
-
17:00
-
16:38
-
16:26
-
16:02
-
15:33
-
15:21
-
15:14
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:35