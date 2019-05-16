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Сборная Канады победила Францию в матче чемпионата мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Канады победила Францию в матче чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Канады оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:2.

Канадский коллектив удачно провёл первый период, забросив три шайбы усилиями Энтони Манты, Дарнелла Нурса и Энтони Чирелли. На 37-й минуте свой первый гол в матче забила Франция, удачный бросок в актив записал Дамьен Флёри. На 43-й минуте Антони Рёш сократил отставание французов в счёте до минимума. Канада забила ещё дважды: отличились Марк Стоун и оформивший дубль Манта.

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
5 : 2
3:0, 0:1, 2:1
Франция
1:0 – Манта (Теодор, Сиверсон) – 08:19 (5x3), 2:0 – Нурс (Маршессо, Дюбуа) – 10:50 (5x5), 3:0 – Чирелли (Кутюрье, Райнхарт) – 16:15 (5x5), 3:1 – Флёри (Шакиашвили, Гюттиг) – 36:13 (5x4), 3:2 – Реш – 42:55 (5x5), 4:2 – Манта – 48:36 (5x5), 5:2 – Стоун (Маршессо) – 50:27 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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