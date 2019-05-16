Нилл: Линделль — абсолютный работяга, который будет опорой «Далласа»

Генеральный менеджер клуба «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание нового контракта с защитником Эсой Линделлем. Хоккеист подписал контракт на шесть лет и $ 34,8 млн.



«Эса — настоящий профессионал, отлично зарекомендовавший себя во всех ситуациях и являющийся абсолютным работягой. Комбинация силы, тренированности, хоккейного IQ и техники сделала его неотъемлемой частью этой команды. Вместе с Джоном Клингбергом и Миро Хейсканеном он составил фундамент оборонительный линии, которая хороша не только сейчас, но и будет нашей опорой в обозримом будущем», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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«Даллас» подписал новый контракт с Линделлем на $ 34,8 млн