Видеообзор непростой победы Канады над Францией в матче ЧМ

Сборная Канады переиграла команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:2.
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Канадский коллектив удачно провёл первый период, забросив три шайбы усилиями Энтони Манты, Дарнелла Нурса и Энтони Чирелли. На 37-й минуте первый гол в матче забила Франция — удачный бросок в актив записал Дамьен Флёри. На 43-й минуте Антони Рёш сократил отставание французов в счёте до минимума. Канада забила ещё дважды — отличились Марк Стоун и оформивший дубль Манта.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 16 мая 2019
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