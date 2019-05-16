Кемпе: хочу остаться в НХЛ, но будут и варианты в КХЛ

Нападающий сборной Швеции Марио Кемпе после победы над Австрией (9:1) рассказал, что летом будет рассматривать предложения из КХЛ и НХЛ.
«Рады, что победили австрийцев, у нас здорово идёт игра в атаке. Теперь нужно прибавлять, лёгкие матчи позади — до начала плей-офф нас ждут игры со Швейцарией, Россией и Латвией. Рад быть частью этой команды, мы все хорошо знаем друг друга и рассчитываем продолжить победную серию на чемпионатах мира.
Считаю, что прошедший сезон для меня хорошо сложился, я играл оборонительного форварда в „Аризоне“, и команда почти вышла в плей-офф впервые за семь лет. Нам не хватило каких-то четырех очков. Но это был хороший сезон, у „Койотс“ светлое будущее, уверен. Пока не знаю, что будет со мной. Всё решится в течение пары недель, пока хочу сконцентрироваться на чемпионате мира. Конечно, хотел бы остаться в НХЛ, но знаю, что будут варианты и в КХЛ, так что будем смотреть после турнира», — цитирует форварда РИА «Новости».
- 16 мая 2019
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