Кемпе: хочу остаться в НХЛ, но будут и варианты в КХЛ

Нападающий сборной Швеции Марио Кемпе после победы над Австрией (9:1) рассказал, что летом будет рассматривать предложения из КХЛ и НХЛ.



«Рады, что победили австрийцев, у нас здорово идёт игра в атаке. Теперь нужно прибавлять, лёгкие матчи позади — до начала плей-офф нас ждут игры со Швейцарией, Россией и Латвией. Рад быть частью этой команды, мы все хорошо знаем друг друга и рассчитываем продолжить победную серию на чемпионатах мира.



Считаю, что прошедший сезон для меня хорошо сложился, я играл оборонительного форварда в „Аризоне“, и команда почти вышла в плей-офф впервые за семь лет. Нам не хватило каких-то четырех очков. Но это был хороший сезон, у „Койотс“ светлое будущее, уверен. Пока не знаю, что будет со мной. Всё решится в течение пары недель, пока хочу сконцентрироваться на чемпионате мира. Конечно, хотел бы остаться в НХЛ, но знаю, что будут варианты и в КХЛ, так что будем смотреть после турнира», — цитирует форварда РИА «Новости».