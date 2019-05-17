Бадюков: России по силам победить Швейцарию, а со Швецией нужно быть жёстче

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков считает нежелательной возможную встречу сборной России с США или Канадой в четвертьфинале чемпионата мира.
«Основным соперником России в борьбе за первое место в группе будет Швеция. Всё будет решаться в последнем туре. У Швейцарии сильная сборная, но нашим по силам её победить. Это будет очень хорошей проверкой, потому что они показывают хороший, темповой хоккей. У швейцарцев не менее симпатичная команда, чем в прошлом году. Что касается шведов, то у них элитный класс хоккеистов. С ними, думаю, нужно жёстче сыграть, что наши очень хорошо умеют делать.
США и Канада могут попасться России в четвертьфинале? В той группе ещё и немцы все карты спутали, обыграв словаков. Скорее всего, хозяева турнира не попадут в плей-офф, поэтому Германия там тоже может побороться за верхние строчки. США и Канада — соперники, с которыми лучше играть на более поздних стадиях. Неизвестно, как они себя проявят, потому что группа в Кошице более боевитая и показывает себя в контактном хоккее с первых матчей. Почему так получилось — другой вопрос, но они проверку боем уже проходят», — сказал Бадюков «Чемпионату».
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